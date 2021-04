Virginia e Zé Felipe Divulgação Som Livre

Zé Felipe lançou nesta sexta-feira (9), pela Som Livre, seu novo single 'Tranquilita', primeira parceria musical do cantor com sua atual mulher, a influenciadora Virgínia Fonseca, que faz sua estreia como cantora. A faixa aposta em um brega funk com um toque de reggaeton e chega ainda com um clipe protagonizado pelo casal, que está disponível no canal do cantor no YouTube.