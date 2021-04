MC Frank Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 21:08

MC Frank foi levado para a 32ª Delegacia na Taquara, em Jacarepaguá, no início da noite desta sexta-feira (9), após agredir a ex-mulher, Karine Elethério. Socorrida pelos vizinhos, ela chamou a polícia para fazer a denúncia de agressão do pai dos seus filhos, que tinha acabado de sair do imóvel do ex-casal . Mas, uma viatura policial conseguiu localizar rapidamente o funkeiro nas proximidades e ele acabou sendo detido em flagrante.

Karine, que também esteve na delegacia para prestar depoimento, após o testemunho foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio. Parece que essa não é a primeira que a estudante de Nutrição teria sido agredida pelo funkeiro. Em janeiro, ela acusou MC Frank nas redes sociais e contou que os dois se separaram em dezembro, após 13 anos. O casal tem dois filhos.