Publicado 10/04/2021 02:00

A TV Cidade Fortaleza, afiliada da Record TV no Ceará, está em festa e a comemoração é pelo crescimento de audiência do 'Balanço Geral CE' comandado pelo jornalista Erlan Bastos. Desde a chegada do apresentador, a atração se consolidou no segundo lugar na audiência na liderança das tardes cearenses deixando o SBT para trás. Na quinta-feira (8), o programa conquistou o primeiro lugar e derrotou o 'Jornal Hoje' e o 'Plantão BBB' da Globo.

A coluna teve acesso aos dados do Ibope. O 'Balanço Geral CE' fechou com média de 9.9 pontos, pico de 12.2 e teve 20.3% de share. No mesmo horário a Globo ficou com 9.0 e SBT com 7.7 . O quadro 'Hora da Venenosa' comandado por Erlan e Mayara Lorena também foi líder com 8.7, durante o quadro o SBT ficou com 8.3 e a Globo com 7.6.