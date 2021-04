Camila Loures compra Ferrari Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 13:36

Influenciadora e cantora com mais de 12 milhões inscritos no Youtube, Camila Loures, de 25 anos, é consagrada a maior youtuber da América Latina do momento pelo YouTube Streamy Awards. A morena acaba de investir alto em um carro novo. Ela comprou uma Ferrari vermelha avaliada em 1,3 milhão e comemorou sua nova conquista no Instagram.

"Meu carro novo é uma Ferrari. Obrigada meu Deus. Quando eu era criança, eu brincava com a ferrari de controle remoto do meu irmão sem nem imaginar que um dia eu pudesse ter uma... Comprei uma de verdade, com fruto do meu trabalho, da minha força", escreveu a youtuber.

Publicidade

Dentre os conteúdos produzidos em seu canal, destacam-se o quadro '24 horas', com uma média de 5 milhões de visualizações cada. No Intagram, Camila está próxima dos 14 milhões de seguidores. Já no TikTok ela ultrapassou a marca de 8 milhões. Sendo assim, ela é uma artista que pode participar de games, cantar e bater um papo para entreter a família brasileira inteira. No último ano, a youtuber começou a ganhar projeção na imprensa e também dos famosos, como Dilsinho e Neymar.