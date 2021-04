Bruna Linzmeyer caminhando na Zona Sul do Rio com a namorada Marta Lopes Agnews

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 17:02 | Atualizado 10/04/2021 17:03

Na tarde deste sábado (10), de muito sol e tempo bonito, a atriz Bruna Linzmeyer foi clicada por um paparazzo enquanto caminhava pela Zona Sul do Rio de Janeiro, ao lado da namorada, a DJ e artista visual Marta Lopes.

De mãos dadas e com roupas bem confortáveis, as duas estavam seguindo o protocolo contra a Covid-19 e usavam máscaras N95. Bruna e Marta assumiram o namoro em abril do ano passado e foram vistas juntas pela primeira vez em outubro.