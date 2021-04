Thay Magalhães é coroada rainha de bateria da Tuiuti Mundo da Imagem/ Palmer Assessoria de Comunicação

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 11:13

A direção da escola de samba Paraíso do Tuiuti promoveu uma live em sua quadra, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, neste sábado (10), para comemorar os 69 anos de história da Agremiação. A transmissão ainda contou com o momento da coroação da empresária e cirurgiã dentista, Thay Magalhães, de 30 anos, como rainha de bateria.

Com vestido e máscara de proteção contra a Covid-19 cravejados de cristais Swarovsky, criados especialmente para ocasião pelo renomado estilista Henrique Filho, Thay Magalhães deu um show de alegria e mostrou que está pronta para reinar à frente da bateria Super Som do mestre Marcão. "Estou realizando o meu sonho de criança. Com muito amor, carinho, dedicação e humildade irei honrar a confiança em mim depositada pelos segmentos da minha amada escola e também da minha aguerrida comunidade do Morro do Tuiuti", declarou Thay, que foi coroada pelo presidente da agremiação, Renato Thor.



Rainha mais soberana do Carnaval com 20 anos à frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Raissa de Oliveira fez questão de desejar as boas vindas através de uma mensagem de vídeo, assim como rainha do Carnaval do Carioca, Camila Silva. Valeska Reis e Theba Petylla, respectivamente, rainha de bateria e madrinha no Império de Casa Verde, agremiação de São Paulo, também saudaram a nova majestade.



A apresentação do novo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Raphael Rodrigues e Dandara Ventapane e o anúncio do enredo 'KA RÍBA TÍ YE', também foram destaques na live. Devido à pandemia do novo coronavírus, nada de quadra lotada, como costuma acontecer nessas ocasiões. A live seguiu todos os protocolos sanitários para evitar o contágio do vírus, não foi aberta ao público e só participaram alguns integrantes da escola previamente selecionados. Vale ressaltar que todos os presentes fizeram teste de Covid-19 na chegada à agremiação.