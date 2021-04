Mariana Rios Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 11:26

Mariana Rios voltou a ser alvo de polêmica na pandemia de Covid-19. Depois de cantar karaokê com amigos e ser acusada por uma vizinha de estar dando uma festa em casa e com direito ao governador de São Paulo tocando sua campainha, agora a atriz foi duramente criticada por viajar para Dubai e Maldivas durante o período de mais casos da doença no Brasil. Mariana fez publicações em suas redes sociais como se estivesse tudo bem e normal.

E parece que ela não aprende. Na manhã deste domingo, a atriz e cantora já apareceu fazendo postagens de um hotel em Araxá, sua cidade natal. A questão é que tanto o governo de São Paulo quanto o de Minas Gerais estão em estágio máximo de alerta, pedindo a população que evite viagens e que só saiam de casa se extremamente necessário, pois ambas as localidades estão com suas UTIs acima de 91%.

No mundo em que Mariana Rios vive, a pandemia já passou e todos estão vacinados, já que ela não entende que ficar em casa preserva não só a ela como a outras pessoas. Mas aí é a consciência de cada um...