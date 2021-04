PK Delas comemora aniversário com festão no meio da pandemia Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 14:29 | Atualizado 11/04/2021 15:15

Parece que o mundo onde habita o cantor PK Delas já não existe mais pandemia. Em meio a nova onda explosões de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, o funkeiro promoveu um festão de aniversário que começou na noite deste sábado (10), e foi até de madrugada. O evento, que aconteceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste, teve muita aglomeração e poderia ter ido até de manhã.

Mas acontece que os policiais militares do batalhão da Barra da Tijuca foram acionados através de denúncias de aglomeração feitas pela vizinhança e acabaram com a festa. Os PM's ainda conduziram os responsáveis pelo evento até a delegacia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram detalhes da movimentação na festa com a pista de dança completamente lotada. Entre os famosos que estavam por lá estão Adriano Imperador, Valesca Popozuda e o DJ Rennan da Penha, que tocou na festa.