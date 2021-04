Fabiana Brito Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 03:00

A ex-Big Brother e mamãe fitness Fabiana Britto, que já foi capa de duas revistas da Playboy, passou por uma experiência inédita em sua vida ao dar à luz durante a pandemia. Para ajudar a ter maior bem estar durante esse período, a modelo confessou que o beijo apaixonado com seu parceiro foi fator crucial para evitar uma depressão pós-parto. “O beijo é sempre esquecido durante um relacionamento, mas ele pode melhorar nossa saúde mental e até física se aproveitarmos melhor esse benefício de beijar na boca”.

No dia do beijo, que é comemorado neste dia 13 de abril, a modelo revelou fotos sensuais para motivar outras mamães a não deixar o beijo de lado entre o casal e fez questão de ensinar e incentivar a troca de carinho entre casal. "Um beijo bem dado pode ser melhor do que o sexo para aliviar estresse”.