BFF e Dilsinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:29

Três dias depois do lançamento da última parte do DVD 'Geração BFF' Giulia Nassa, Laura Castro e Bia Torres já comemoram o sucesso da faixa 'Saudade de Você' com a participação de Dilsinho. A música faz parte do primeiro trabalho audiovisual do grupo e passou a casa das 200 mil visualizações no Youtube. "Finalmente chegamos ao lançamento do nosso DVD completo, o 'Geração BFF'. Todo esse projeto foi feito com muito carinho, trabalho, dedicação e amor. Ele tem muito de nós e da mensagem que queremos levar com o grupo. Ver tudo pronto, o resultado final, um show exatamente como imaginamos, é incrível! E o feat com o Dilsinho, 'Saudade de Você'," ficou muito emocionante, muito lindo", conta Bia Torres uma das BFF.



"As meninas da BFF são talentosíssimas, cantam, dançam, interpretam e eu na idade delas sabia o quanto é importante esse apoio no começo da carreira. Eu nunca deixei que os meus sonhos se limitassem pelos gêneros musicais, então a partir do momento que a música toca o meu coração e eu fico em paz, me sinto preparado pra gravar essa música e dividir com o público. Essa música que gravamos juntos é linda e eu geralmente canto em tons mais altos e me senti muito bem de cantar com um timbre diferente, elas brilharam e a junção da nossas vozes foi como mágica. Desejo todo sucesso do mundo as meninas e espero que o público delas sinta a nossa emoção de estar junto", diz Dilsinho.