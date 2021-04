André Marinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 05:00

André Marinho, que participou da edição 2019 do 'Power Couple', está enrolado com a Justiça do Rio Grande do Sul. Há dois meses o ex-Bro'z começou a descumprir uma sentença em que ficou acordado o pagamento da pensão alimentícia da filha caçula, hoje com 2 anos, que ele teve com a empresária Tailane Peixoto. O acordo, homologado e sentenciado pela juíza da Vara de Família da Comarca de Gravataí, previa inicialmente o pagamento de um valor simbólico em função da pandemia de Covid-19, mas desde março deste ano André já deveria ter começado a depositar o valor integral da pensão.



No entanto, mesmo sabendo do risco de ter sua prisão decretada, o cantor vem descumprindo o acordo e continua pagando apenas o valor simbólico enquanto ostenta um padrão de vida diferente do informado em juízo, ao lado de sua família nas redes sociais. O advogado de Tailane já entrou com pedido da execução da sentença que determina o pagamento do valor integral da pensão de imediato. Caso André não cumpra imediatamente a ordem judicial, será expedido o mandado de prisão.



Para evitar levar o caso à Justiça, o advogado de Tailane Peixoto tentou acordo extrajudicial entre as partes, mas André esteve ausente na hora de assinar o documento conforme havia sido combinado. André e Tailane tiveram um relacionamento de seis anos que chegou ao fim em 2019, quando a filha do agora ex-casal tinha apenas três meses. Atualmente morando no Rio de Janeiro, André visitou a filha no Sul apenas duas vezes desde que se separou de Tailane.