Laura Cardoso em ensaio à distância João Passos

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 20:26 | Atualizado 12/04/2021 20:37

Aos 93 anos, a atriz Laura Cardoso fez um ensaio à distância e posou para as lentes do fotógrafo João Passos. A locação usada pela atriz é a casa onde ela moral atualmente e está passando a quarentena do novo coronavírus. "Querida Laura, uma diva que esbanja bom humor, simpatia, alegria, carisma e sabedoria, tudo com muito talento e disposição. Uma mulher encantadora, cheia de alegria, muito querida e que todos nós amamos! Obrigado por tudo que você representa para a arte e cultura brasileira", escreveu o fotógrafo.