Luisa Marilac e Carlinhos Maia Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 05:00

fotogaleria Depois que essa coluna de apenas seis leitores revelou, com exclusividade, o drama de Luisa Marilac, a modelo trans e influencer agora está nas nuvens. Carlinhos Maia decidiu ajudá-la com os custos para as cirurgias de retirada de silicone industrial nos seios e no queixo, que vinham comprometendo a sua saúde nos últimos tempos.

"Fiquei muito feliz quando descobri que ele tinha depositado R$ 20 mil na minha conta. Carlinhos Maia foi um anjo que chegou na minha vida e eu espero poder retirar tudo com essa grana. Se não der, porque tudo aumenta nesta terra, vou tirar o silicone dos seios porque estão em situação mais grave. Vou chorar para poder fazer os dois logo e acabar com esse sofrimento", conta Luisa, que por causa da pandemia do coronavírus ainda vai ter que esperar um pouco. "Vamos ter algumas consultas online para só depois marcar a cirurgia. Acredito que a operação aconteça em junho", finaliza.

Publicidade

A coluna procurou Carlinhos Maia que confirmou a doação. "Gosto dela, sempre foi muito carinhosa comigo. Um amigo dela me falou o que estava acontecendo e quis ajudar. Ela já sofreu demais", diz.