A mansão de Gusttavo Lima em Angra dos Reis Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 05:00

Para quem ainda tinha dúvidas se Andressa Suíta e Gusttavo Lima realmente reataram, a coluna dá uma ajudinha: na mansão do cantor, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, o wi-fi do imóvel entrega que os dois são novamente um casal atualmente. Quem consegue chegar bem perto da residência consegue ver a opção de conexão na rede de 'Gusttavo&Andressa'.