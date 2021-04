Cecília Malan, Bianca Rothier, Carolina Cimenti e Luisa Belchior são as 'mamães correspondentes' Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 05:00

Recentemente, as correspondentes da Globo, Carolina Cimenti, Bianca Rothier, Cecília Malan e Luisa Belchior realizaram juntas a live 'Correspondentes Mamães' para falar sobre a maternidade em meio ao trabalho em outros países. Todas engravidaram na mesma época e, apesar de ser a primeira vez que a Globo passou por esse 'baby boom' das correspondentes da casa, todas foram muito acolhidas pela emissora. Elas contaram que acabaram se conhecendo por conta de suas respectivas gravidezes e que tiveram uma conversa com o diretor de jornalismo, Ali Khamel, que segundo elas, foi muito receptivo e passou tranquilidade a todas. Ele deixou claro para todas que as jornalistas da emissora que engravidam sempre costumam voltar ao trabalho muito melhor que antes.



As profissionais também elogiaram a postura da Globo de ter seguido as regras da licença maternidade do Brasil, mesmo não sendo obrigada, já que elas engravidaram trabalhando em outros países. Em Nova Iorque, por exemplo, onde está Carolina Cimenti, a licença maternidade é de apenas seis semanas. Já no caso da Inglaterra, onde atua Cecília Malan, é de três meses. No entanto, todas ganharam seis meses de licença do trabalho para se dedicarem exclusivamente à maternidade. A coluna aplaude a postura da Globo com as mamães correspondentes.