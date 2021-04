João Côrtes Jonathan Wolpert

Publicado 13/04/2021

João Côrtes estará na primeira série totalmente em língua inglesa da Globo, em parceria com a SONY. O ator será um dos destaque de 'O Anjo de Hamburgo', apelido da brasileira Aracy Guimarães Rosa, que arriscou sua vida para salvar família judias a escapar do governo nazista na2ª Guerra Mundial. A trama, passada em 1934, seria lançada em maio do ano passado, mas devido à pandemia ainda não há data de estreia definida. A série será protagonizada por Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi nos papéis de Aracy e João Guimarães Rosa. Compõem ainda o elenco atores de diversos países como Alemanha, Itália, Polônia e Israel. As cenas foram gravadas em Buenos Aires e no Rio de Janeiro.