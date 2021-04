Marina Ruy Barbosa Reprodução

Publicado 12/04/2021 20:59

Marina Ruy Barbosa resolveu relembrar a personagem Maria Isis da novela 'Império' no dia da reestreia da trama no horário nobre da Globo nesta segunda-feira (12). Na história, escrita por Aguinaldo Silva, a jovem é amante do Comendador, interpretado por Alexandra Nero, e usava figurino bem sensuais.“Sweet Child is back. Aproveitando que Maria Isis só usava lingerie no começo da novela. Prontos para assistir o primeiro capítulo de Império comigo?”, perguntou ela.

Os fãs de Marina trataram de respondê-la elogiando a trama e, claro, a atuação da ruiva que, aliás, acabou a levando para o time das estrelas da emissora.

