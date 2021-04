Johnathan Avelino João Victor / Ferraz Estúdio

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 05:00 | Atualizado 16/04/2021 09:57

Com a missão de fazer história à frente da bateria Verdadeira Furiosa, da Lins Imperia,l para o Carnaval de 2021, Johnathan Avelino deixou Goiânia, sua cidade Natal, para realizar o sonho de estrear como rei de bateria. Em 2020, quando ele nem imaginava, o convite para estrelar um dos lugares mais cobiçados por mulheres espetaculares o pegou desprevenido. Amante do carnaval e sonhador nato, ele não poderia recusar essa oportunidade única.

"Imagine um homem estar à frente de uma bateria? Assim como o meu cabelo black é um ato de resistência, ser rei de bateria também. É quebrar paradigmas. É fazer um movimento hoje para que daqui a 30 anos isso seja natural e não motivo de preconceito", desabafa Johnathan.

Conhecido como muso das arquibancadas, apelido carinhoso que recebeu em 2015, durante o desfile da Estação Primeira de Mangueira, quando seu vídeo sambando na chuva pelo setor 11 viralizou. Na ocasião, o as imagens alcançaram a marca de 2,5 milhões de acessos. A partir daí os convites para desfilar no Carnaval carioca não pararam.

Ansioso para a sua apresentação e para estreitar os laços com a comunidade do Lins e adjacências, Johnathan tem sambado regularmente para não perder o gingado, além de manter uma rotina com alimentação regrada e exercícios diários. Aos que acompanham a rotina do rei, ele avisa que vem novidade por aí.

"Em breve teremos novidades e assim que possível estaremos juntos. Por hora, é torcer para que toda a população possa ser vacinada. Não é possível ter o espetáculo sem imunização para toda a população. Se cuidem".