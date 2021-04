Fernanda Bonito agrediu Milka Borges, no Jockey Club de São Paulo Reprodução

Mais de um ano após agredir fisicamente a empresária e influenciadora digital Milka Borges, de 34 anos, em um restaurante dentro do Jockey Club de São Paulo, a modelo Fernanda Bonito vai a júri popular por decisão do Ministério Público de São Paulo. O caso, que vinha se arrastando há meses na Justiça, finalmente teve uma decisão favorável à vítima, que sofreu lesões faciais gravíssimas e precisou passar por quatro cirurgias no rosto.

"A gente precisou lutar muito por esse caso. No começo delegado entendeu que era uma lesão leve, que tem uma pena muito baixa, então a gente teve que mudar e conseguimos chegar na tentativa de homicídio. Isso tudo com muita luta e persistência. Precisei ser muito combativa em alguns momentos, se não em todos. É uma conquista. Claro que a gente ainda tem tocou caminho para percorrer, mas acredito que até agora foi a conquista mais importante", diz a advogada de Milka, Carolina Fichmann.

Ainda de acordo com a advogada, o resultado de um último exame realizado por Milka e atestado por um perito foi crucial para que o inquérito ficasse favorável à ela. "A Milka foi passando por diversos exames complementares, além daquele que ela realizou inicialmente. No último exame que foi solicitado, o perito do IML concluiu que a lesão que ela sofreu era de natureza gravíssima. Então isso já mudou totalmente o inquérito. Agora deve sair uma denúncia por tentativa de homicídio".