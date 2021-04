Por O Dia

Publicado 17/04/2021 05:00

fotogaleria

A modelo Cristina Mendonça passou a admirar ainda mais a cantora Jojo Todynho depois de toda confusão com o jogador Polidoro Júnior. É que, recentemente, a modelo expôs que o atleta vinha se relacionando com ela na mesma época que assumiu o relacionamento com a funkeira campeã de 'A Fazenda'.Jojo terminou o namoro e não atacou Cristina.