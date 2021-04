Perfis falsos de Tarcísio Meira e Glória Menezes Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 05:00

Os perfis no Instagram de Tarcísio Meira e Glória Menezes são falsos. A coluna descobriu a fraude e foi procurar a assessoria do casal para confirmar a informação. "Os dois não criaram as contas e também não têm ideia de quem fez isso se passando por eles. O pior é que várias pessoas estão seguindo, inclusive colegas de trabalhos, pensado que são páginas verdadeiras. Tarcísio e Glória estão no sítio e nós já mandamos um comunicado para a rede social informando sobre a falsidade destas contas", conta Tadeu Lima, que espera as exclusões imediatas dos perfis.