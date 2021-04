Por O Dia

O namoro de Bruna Marquezine com Enzo Celulari tem aprovação total da mãe do rapaz. Claudia Raia não se segurou após a declaração romântica da atriz no dia do aniversário do namorado, em que destaca as qualidades do amado e o chama de 'amor meu'. Emocionada com o texto, ela entregou que está encantada com a 'norinha'. "Ai norinha! Que coisa mais linda. Toda cagada". Em seguida, foi a vez do próprio Enzo concordar com a mãe e deixar um comentário fofo para parceira. "Que coisa mais linda. Obrigado por tanto amor, carinho e sensibilidade. Que sorte a minha ter encontrado nessa vida e sim, eu serei muito feliz com você, é claro. Eu te amo".