Paulo Gustavo e José Olímpio Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 17:54

Na próxima terça-feira (20), as instituições LGBTQIA+ e os defensores dos direitos humanos de Alagoas irão fazer um boletim de ocorrência contra o pastor da Assembleia de Deus do Estado, José Olímpio, que publicou nas redes sociais que enquanto família, amigos e fãs rezavam pela recuperação de Paulo Gustavo da Covid-19, ele orava 'para que o dono dele o leve para junto de si'.

Após várias críticas, o pastor apagou a postagem e trancou seu perfil na rede social na quinta-feira (15), mas os prints da publicação começaram a circular rapidamente na web e o caso gerou revolta. Segundo o site Cada Minuto de Maceió, o presidente do Grupo Gay de Alagoas (GGAL), Nildo Correia, já acionou o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL) para mover uma ação civil pública contra o líder religioso.

Publicidade

Paulo Gustavo está internado no CopaStar, em Copacabana, desde o dia 13 de março. No dia 21 de março, oito dias após sua internação, o ator foi intubado, por precaução, após sentir certa dificuldade para respirar, mas seu estado de saúde piorou.



O GGAL e outras instituições como a Aliança Nacional LGBT, o Grupo Gay da Bahia e a Rebraca (Rede Brasileira de Casas de Acolhimento para pessoas LGBTIs) publicaram uma carta de repúdio, e alertaram para a urgência de que crimes como estes, motivados por homofobia, sejam enquadrados na tipificação da LGBTfobia, na lei de combate ao racismo, e que punições mais rigorosas sejam tomadas contra condutas homofóbicas e atos discriminatórios.

De acordo com o site Fuxico Gospel, diante da repercussão negativa do caso, circula nos corredores da Assembleia de Deus a informação de que a conduta do pastor já está sendo investigada pelo conselho de ética da igreja. Caso o conselho entenda que o posicionamento do pastor foi errado, ele poderá ser afastado do cargo por tempo indeterminado.