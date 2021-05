Débora Nascimento e Marlon Teixeira Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 18:49

Parece que deixou de ser segredo o affair entre Débora Nascimento e Marlon Teixeira. A atriz fez uma foto do modelo e ex-namorado de Bruna Marquezine e publicou nos stories do Instagram. Mesmo o clique saindo rápido da publicação, muitos fãs da própria Débora compartilharam rapidamente e aí o clique viralizou.

Logo depois, Marlon postou uma foto sozinho na praia e, pela primeira vez, ela deixou um recado bem sugestivo nos comentários: 'into your heart', que significa em seu coração em português. Os dois estão em Playa del Carmen, paraíso no Caribe Mexicano, há três dias, e os boatos de que eles estavam em um relacionamento começaram em janeiro. Eles já viajaram para o Piauí, Santa Catarina e Bahia e sempre fizeram fotos dos lugares, mas nunca um do outro ou do casal. Vamos aguardar.