Publicado 19/05/2021 14:53

Para Matheus Mazzafera, MC Kevin sabia que ia morrer cedo. "Ele tinha pressa de viver. Ele queria viver tudo hoje. Já cortei gravação em que ele dizia que ele era uma estrela cadente: que ia morrer cedo. Eu falei com a mãe dele ontem e ela falou que ele também falava isso com ela. Ele fala com ela que não ia chegar aos 25 (anos). Estou orando por ele", diz Mazzafera.

Kevin caiu do quinto andar de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no último domingo (18). O cantor foi socorrido e morreu no Hospital Miguel Couto, aos 23 anos.