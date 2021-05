Dado Dolabella Thiago Duran / Ag. News

Publicado 19/05/2021 15:43 | Atualizado 19/05/2021 16:58

Em conversa com o Barbacast, Dado Dolabella falou da polêmica entrevista que resultou em uma briga com o apresentador João Gordo. Em 2003, o ator decidiu fazer uma provocação no talk show de João Gordo, na MTV, que ficou marcada na história das tretas da televisão brasileira. O desentendimento entre os dois começou após Dado Dolabella ter levado ao estúdio do programa algumas armas brancas para o estúdio.



Mas o que todos, inclusive João Gordo, achavam ter começado como uma brincadeira do ator com o comandante da atração, na verdade, não era. Dado disse que até seu então empresário não queria deixá-lo participar do programa, pois sabia que poderia dar ruim. “Na verdade, isso aí é o que ele acha da cabeça dele. Não sei de onde ele tirou essa ideia de que eu fui pra zoar. Eu não fui pra zoar. Fui pra ele provar do próprio veneno mesmo, pra ele experimentar o que ele fazia com os outros”, confessou o ator ao reagir às falas de João Gordo sobre o episódio.

Dolabella afirmou que seu intuito era de se vingar do apresentador, após sua então namorada na época, Wanessa Camargo, ter saído chorando de uma entrevista com ele. "O Gordo zoava geral. O programa dele era chamar as pessoas pro programa pra ficar esculachando com a cara da pessoa. Ele fez isso uma vez com a Wanessa Camargo, que na época era minha namorada. Quando ele entrevistou a Wanessa, ela saiu aos prantos do programa dele. Ela me ligou e não conseguia nem falar. Estava soluçando de chorar. E quando eu vi o programa camarada 'escrotando' minha mina, eu achei maior covardia. E eu falei pra ela: relaxa que um dia esse cara vai me chamar pra ir lá e ele vai ter o que ele merece. Ele acha que é louco, então ele vai encontrar alguém louco também no meio do caminho".



Na ocasião da briga, João ironizou o o nome do então álbum lançado por Dado ao trocar o título ‘Dado Para Você’ por ‘Dando Para Você. A brincadeira de Gordo foi o suficiente para que Dado apresentasse um porrete, um machado e uma corrente de ferro, afirmando que costumava se irritar com facilidade. Gordo retrucou, afirmando que nem havia 'zoado' ele ainda e Dado então afirmou que deixou de ser fã de seu trabalho, pois ele “traiu o movimento punk”. Daí por diante, foi só confusão.



Ainda em conversa com o Barbacast, Dado deu sua opinião sobre o apresentador e mandou um recado direto pra ele. “Fiquei sabendo que você é vegano. A filosofia do veganismo que eu aprendi é a não violência. Parece que você ainda está cheio de agressividade aí dentro. Isso não faz bem, não".