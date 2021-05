MC Gui faz festa para comemorar seus 23 anos em plena pandemia Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 06:33

Em março deste ano, MC Gui foi pego pela polícia num cassino clandestino em plena pandemia. Mas parece que ele não aprendeu a lição. Na noite da última quarta-feira (19), ele aglomerou novamente para comemorar seus 23 anos, em São Paulo.

Na festa, ele posou com amigos e também apareceu trocando beijos com a namorada, a influencer Beatriz Michele. A decoração incluía balões dourados e pretos. Também teve palco para apresentações. Vale lembrar que a pandemia já matou mais de 440 mil brasileiros e as festas estão proibidas para evitar a disseminação do coronavírus.