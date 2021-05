Chaim, o irmão gêmeo de Chaya (Natthalia Gonçalves) e filho de Manré (Danilo Sacramento) e Michal (Jéssica Juttel) Divulgação

Aos 14 anos, Felipe Souza faz sua estreia na TV em 'Gênesis', da Record. O ator interpreta o personagem Chaim, o irmão gêmeo de Chaya (Natthalia Gonçalves) e filho de Manré (Danilo Sacramento) e Michal (Jéssica Juttel). Chaim é um menino que adora tocar alaúde, é amigo de todos e por isso faz de tudo para manter a paz entre as peripécias que Ismael (Henrique Camargo), seu melhor amigo, apronta.

"Para fazer Chaim, me inspirei no meu irmão de 11 anos e na personalidade da minha irmã mais velha. Chaim se parece comigo por ser músico e também por sempre tentar manter a boa convivência entre os amigos. Ele é bondoso, esperto e seguro e, por ser assim, ele sempre procura manter a paz entre as crianças. Afinal, entre elas, seu melhor amigo é Ismael (Henrique Camargo), filho de Abraão, um menino que sempre mete todas elas em encrencas", conta o ator.

Felipe é de uma família de artistas. Neto, filho e sobrinho de músicos e bailarinas, sua vida sempre foi rodeada de música. Aos 8 meses de idade já frequentava aulas de musicalização infantil e, aos 3, pisou pela primeira vez no palco em um festival de dança de sua cidade natal, em Campinas, no interior de São Paulo.