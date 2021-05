Luma de Oliveira com Mestre Ciça Divulgação

20/05/2021

Estreia nesta quinta-feira (20), às 20h, o 'Jornal Viradouro', que será exibido ao vivo, quinzenalmente e sempre às quintas, pelas redes sociais da atual campeã do Carnaval carioca. Entre os destaques desta primeira edição, uma entrevista com Luma de Oliveira. Num papo com Ciça e a jornalista Alice Fernandes, Luma faz revelações inéditas sobre os bastidores da parceria com o mestre, nos cinco anos em que reinou à frente dos ritmistas da escola de Niterói. Luma também contou que foi sugestão dela um dos enredos mais famosos que a vermelho e branco levou à Marquês de Sapucaí.



E neste mês, três personagens que brilham na Avenida vão falar sobre a maternidade: Luana Bandeira e Lore Improta, musas da Viradouro, e Priscilla Mota, coreógrafa da comissão de frente da Mangueira. O carnavalesco Mauro Quintaes também estará no JV, e vai contar como se recuperou da Covid-19, depois de 16 dias internado numa UTI.



O telejornal terá ainda quadros como previsão do tempo, apresentado pela passista Preta Coutinho, da Viradouro, e o 'Adivinhe quem tá falando?', onde o público tentará identificar, pelo vídeo com a imagem desfocada, de quem é a voz do personagem da vez. Os palpites serão por ligação via Whatsapp, com um presente para o primeiro acertador.

O 'Jornal Viradouro', que é produzido pela Muitamídia, será apresentado pelas jornalistas Alice e Elisa Fernandes no Facebook e no YouTube da escola, simultaneamente.