Caio Afiune com a dupla Israel e Rodolffo Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 05:00

Os bastião mais queridos desse Brasil estão juntos novamente para matar as saudades! Israel & Rodolffo convidaram o fã número 1, Caio Afiune, para participar de uma ação de lançamento do EP 'Aqui e Agora Vol.2'. A partir do dia 28 de maio, o filme publicitário protagonizado pelo trio será veiculado na programação da Globo, se desdobrando em outros formatos de vídeo para as redes sociais.

O EP 'Aqui e Agora Vol.2' traz 5 faixas inéditas e será lançado pela Som Livre no dia 27 de maio, a partir das 20h, em todas as plataformas de streaming. A música de trabalho é ‘Faz Amor Comigo Só Hoje’, uma parceria com Wesley Safadão, que ganha videoclipe no canal do YouTube da dupla no dia 28, a partir das 11h.



Antes disso, nesta sexta (21), o público vai poder matar as saudades e cantar as novidades da dupla na primeira live do ano de Israel & Rodolffo, na qual o amigo inseparável Caio também fará uma participação especial. A partir das 19h30, a 'Live Batom de Cereja' terá transmissão simultânea no Multishow e no YouTube da dupla, onde depois seguirá sem hora para acabar.