Por O Dia

Publicado 21/05/2021 05:00

Uma pesquisa divulgada no final de semana pelo site canadense 'Visual Capitalist', apontou os 50 maiores influenciadores do mundo em plataformas de mídias sociais. Na lista, constam apenas dois brasileiros: Neymar e Whindersson Nunes, que ocupa a 39ª posição. Diversos segmentos foram analisados na pesquisa, entre eles, nomes da música, da política, do esporte e outras personalidades. Se juntaram aos brasileiros: Cristiano Ronaldo (1º lugar), Justin Bieber (2º lugar), Barack Obama (19º lugar), Will Smith (20º lugar), entre outros.



Para Whindersson, o reconhecimento é uma forma de levar as raízes para outros lugares. "Estou muito feliz, pois não tatuei Piauí na minha barriga à toa, foi realmente para isso, levar um pouco das nossas histórias para o mundo. Estar em uma posição dessa, só me dá orgulho. Espero inspirar muita gente a chegar mais longe do que eu, pois eu tenho certeza de que é possível", confessa o influenciador.

Kaká Diniz, empresário de Whindersson, também comemorou a conquista. “É muito gratificante ver esses resultados. A gente sabe que ter milhões de seguidores nem sempre significa ter influência, mas no caso do Whindersson, se destaca em tudo o que faz. Os números não nos deixam mentir, isso vai desde publicidade, marcas, até números de público”, ressaltou o sócio da agência Non Stop.