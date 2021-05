Sofia Budke está no elenco de 'Prenúncio', do diretor Felipe Cunha Divulgação

Sofia Budke, atriz mirim de 10 anos, está no elenco do curta 'Prenúncio', que é dirigido pelo ator e diretor Felipe Cunha, o protagonista da novela 'Topíssima'. Felipe protagonizou a trama da Record ao lado de Camila Rodrigues, que também está no elenco do filme. O curta, que conta uma história de terror, foi rodado no fim do ano passado, em cenário histórico da Zona Norte do Rio, a Escola Municipal Gonçalves Dias, em São Cristóvão, fundada em 1872.



Sobre a atuação de Sofia, Felipe Cunha é só elogios: “A Sofia é um grande talento. Mesmo jovem, apresenta uma maturidade artística admirável. Uma criança conectada com sua potência artística e com uma grande carreira pela frente. Sigo extremamente feliz em ter contado com a sua presença nesse projeto”, disse o ator.

O curta, que se depender de Felipe Cunha será transformado em uma série de terror, está sendo premiado em vários festivais, como os de Montreal, Venice e Roma, onde foi premiado como melhor filme de terror. Montreal e Roma recebeu prêmio como melhor diretor e com ‘menção honrosa’ pelo designer de produção. Ainda foi premiado como melhor desenho de som em Paris.

A nova produção dirigida por Felipe Cunha aborda a história de uma jovem professora que aceita trabalhar em uma antiga escola, mas acaba descobrindo que o local guarda terríveis segredos de um passado sombrio. Após encontrar um estranho caderno com desenhos perturbadores, ela descobre que não está sozinha.