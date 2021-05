Fabio Porchat EDU MORAES

Fabio Porchat fez uma visita a Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no início da noite desta quinta-feira (20), para visitar a placa antiga Rua Coronel Cesar Moreira, que agora se chama Rua Ator Paulo Gustavo, no bairro Icaraí, na Zona Sul da cidade. Além do nome, a placa também te a foto do ator. "Paulito, sabe onde eu tô? Eu vim te ver, ó. Te amo, Paulito, muito, muito", disse Porchat em vídeo compartilhado no Instagram.

Moradores de Niterói aprovaram a troca de nome da via, que se chamava Coronel Moreira César, para homenagear o humorista, que morreu aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19. Paulo Gustavo nasceu e cresceu em Niterói. Alguns pontos da cidade, inclusive, serviram de locação para o filme 'Minha Mãe é Uma Peça', idealizado e protagonizado pelo saudoso comediante.

