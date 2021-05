Kevinho, Matheuzinho e Raí, do Saia Rodada Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 06:37 | Atualizado 21/05/2021 08:32

Nesta sexta- feira (21) chega às plataformas digitais mais um hit que promete mexer com a internet e desta vez porque estão juntos Kevinho, Matheuzinho e Raí, do Saia Rodada. Eles gravaram 'Não me Tira da Sua Boca', que vem acompanhado de um clipe com direção do renomado Mess Santos.

O clipe estará disponível ao meio-dia no canal do Youtube.com/portugaRecords.