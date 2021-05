Paulinho Serra raspa a cabelo ao vivo em homenagem a Paulo Gustavo Reprodução/Youtube

Publicado 21/05/2021 14:18

Paulinho Serra participou, nesta quinta-fera (20), de uma entrevista ao canal 'Cortes do Barba', no Youtube. Em sua participação, Serra resolveu fazer uma homenagem diferente, digamos, ao ator Paulo Gustavo. Ele raspou o cabelo ao vivo e falou sobre o saudoso humorista.

"Sabe por que eu vou raspar, então? Vou raspar em homenagem ao Paulo Gustavo. Fizeram a rua lá em Niterói com o nome dele. É uma homenagem que eu acho bem necessária. O cara era era demais, um ser humano incrível, mostrou aí que a doença realmente está pra todo mundo. Para todo mundo abrir o olho e se cuidar", disse o ator, que ainda falou um pouco mais sobre sua relação com Paulo Gustavo.

"Eu gravei o 'Vai que Cola' com ele, mas eu o conheci mais de bastidores. Gravei pouco com o Paulo, mas o mais legal dele é ouvir as pessoas falando dele. Isso é o mais maneiro. Porque todo mundo era encantado com esse cara", diz.

Paulinho Serra ainda revelou um episódio que envolve uma amiga fã de Paulo Gustavo. "Tem uma amiga minha de Alagoas, que é uma poetiza do Instagram. Ela veio pro Rio uma vez pra assistir a peça do Paulo Gustavo. E ela me contou que ela veio ver a peça dele porque ele pagou a passagem e incentivou ela a vir. E aí ela veio ver a peça, estudar teatro aqui... Aconteceu a pandemia, ela voltou pra terra dela e começou a fazer poesia de novo e hoje está contratada do GNT. Essas pessoas inspiram a gente".

