Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhes Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 05:00

Em 2016, a polícia de São Paulo prendeu MC Kevin, morto recentemente após cair a varanda de um hotel no Rio, em flagrante. O artista, na época com 18 anos, estava na posse de um celular Iphone. As autoridades afirmam que o aparelho era objeto de furto, pois ao consultarem pelo Copom constava um alerta. Em maio do ano passado, Kevin assinou uma procuração dando a Deolane, noiva do funkeiro, poderes para defendê-lo no processo.



A advogada já havia se habilitado nos autos do processo crime. Os policiais abordaram um veículo Tucson onde estava Kevin. O carro de luxo era dirigido por um amigo dele. Durante a revista pessoal, os policiais perguntaram a Kevin qual a procedência do aparelho, e ele afirmou que poderia ser de procedência duvidosa. Ao ser levado à delegacia, o delegado confirmou a prisão em flagrante do MC.

O jovem artista foi enquadrado por receptação, e só conseguiu liberdade após pagar fiança no valor de R$ 1 mil e assinar um termo de culpa. O fato ocorreu no dia 28 de junho daquele ano. De acordo com as informações prestadas pelo proprietário no boletim de ocorrência, o furto do Iphone teria ocorrido em 10 de junho de 2015, em uma feira, no Jardim Angela, em São Paulo.