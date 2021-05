Mc VK em pronunciamento sobre a morte de Mc Kevin Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 11:43

Na noite desta sexta-feira (21), Mc VK, amigo de Mc Kevin, se pronunciou sobre os ataques que vem sofrendo desde a morte do funkeiro, que aconteceu no último domingo (16), após ele cair da varanda do 5º andar de um hotel no Rio. Em um desabafo de 8 minutos no Instagram, VK, que estava no mesmo quarto que Kevin no momento do acidente, começou lamentando a perda do amigo e relatando que constantemente vem sendo alvo de ameaças.

"Perdi o meu amigo, um verdadeiro irmão há alguns dias. Tenho sofrido, sido ameaçado, mas continuo forte pela minha família e pela nossa história. Kevin é meu empresário, meu elicerce, pessoa que pedi pra Deus, pra confiar. A gente era amigo, amigo de verdade. Aonde eu ia, ele ia. Pessoas que ele conhecia, eu passei a conhecer. Era um vínculo muito forte. As pessoas sabiam do meu carinho por ele e o carinho dele por mim", disse o Mc.

"Estou sendo massacrado, injustiçado. Estou apanhando. Estão me agredindo muito, minha família, minha filha. Estão me colocando na parede. Não tenho reação pra isso. Não tenho respostas pra isso. Já deixei tudo na mão da polícia, deixei meu celular, minha senha. Estu à disposição de tudo", completou VK, sobre a má fase que vem enfrentando desde a morte de Kevin.