Léo Santana e Lorena Improta revelam sexo do bebê Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 20:21 | Atualizado 22/05/2021 20:22

Léo Santana e Lorena Improta realizaram o chá revelação do primeiro filho do casal, na noite deste sábado (22). Apenas com a presença de familiares e amigos mais íntimos, o casal realizou uma live diretamente da área externa da casa onde moram, em Salvador, na Bahia.

A revelação do sexo foi projetada em uma parede já com o nome do bebê: Liz. Se fosse um menino, o nome seria Lorenzo. Imediatamente após o nome da primeira filha do casal aparecer na projeção, todos os presentes começaram a vibrar muito. A coluna deseja muita saúde à pequena Liz.