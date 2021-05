Marcus Menna Divulgação

Por O Dia

24/05/2021

Sucesso nos anos 2000 com a banda LS Jack, da qual foi o fundador, Marcus Menna está de volta ao cenário musical, mas desta vez, em carreira solo e apostando em um novo gênero musical diferente do rock, que o alçou à fama. Após um longo período longe dos holofotes por conta de graves complicações causadas pela realização de uma lipoaspiração no abdômen, Marcus retomou os trabalhos com o lançamento de um single em parceria com Marcus e Belluti, intitulado ‘Quem você é’. Agora, se prepara para mais um feat no sertanejo: com Paula Fernandes. O dueto dos dois se chama ‘Amor em excesso’. Em conversa coma coluna, o artista falou sobre a cirurgia que o retirou dos palcos, pandemia, vida pessoal e sobre investir no sertanejo.

Você entrou em cirurgia pra retirar dois litros de gordura do abdômen e ficou em coma. Depois desse episódio você ainda é vaidoso?

Gosto de me cuidar, de olhar no espelho e me sentir bem, embora dê muito mais prioridade para a minha saúde. Acredito que a beleza é um processo de dentro para fora.

Como foi viver o estrelato e depois cair ao ostracismo por um tempo - mesmo sendo devido a um acidente?

Nunca encarei desta forma. Ostracismo nunca existiu. Mesmo afastado do meio, percebi que meus fans nunca me abandonaram e, muito pela energia que eles sempre emanaram, pude atingir o estágio de recuperação em que me encontro hoje.

Como está se virando nessa pandemia? Sente falta de fazer shows?

Sigo me cuidando e trabalhando firme nos meus projetos. Lamento muito pelas vidas que se foram e oro todos os dias pra que isso passe o quanto antes. Estou louco para voltar pra estrada.

Como está a sua vida hoje? Casou de novo, né?

Sim. Encontrei uma mulher maravilhosa que participa do meu dia a dia me ajudando e apoiando em todos os sentidos. Meu trabalho está fluindo e estou realmente feliz!

Você acha que foi abandonado após o acidente?

Não. Tive muito apoio da minha família, alguns amigos e Deus nunca me abandonou.

Quem é o cantor Marcus Menna de hoje?

Sou um cantor que se orgulha do seu passado, mas segue olhando pro futuro. Estou me recuperando e ainda vou fazer muitas coisas importantes na música.

Você sempre foi mais pro rock. Por que agora tá investindo no sertanejo com parcerias deste segmento musical?

Sou do Rock, mas curto e admiro outros segmentos, inclusive o sertanejo. A idéia de gravar com Marcos & Belutti veio do fato de termos uma admiração mútua. Essa dupla, por ser muito chegada ao pop, se encaixou bem na canção que foi escrita por mim.