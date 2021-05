Poliana e Pedro Reprodução Instagram

A fila anda para Poliana Bagatini, ex-mulher e mãe dos filhos do sertanejo Victor Chaves. Pela primeira vez, desde que terminou o casamento com o cantor, em 2017, quando o acusou de agressão, Poliana assume um novo relacionamento publicamente. O novo eleito da empresária se chama Pedro Stefani Marino. O rapaz também já possui dois filhos, gosta de esportes na natureza e de andar a cavalo. A coluna deseja felicidades ao casal.

Em recente conversa com a coluna, Poliana revelou que atualmente tenta manter uma relação cordial com o ex, por conta da convivência com os filhos do ex-casal. "Apenas seguimos tentando uma amizade em prol das crianças", disse a empresária com exclusividade à coluna.