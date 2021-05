Jhean Marcell Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 16:40

Integrante do grupo Br’OZ, Jhean Marcell está internado após testar positivo para a COVID-19. Em comunicado divulgado nas redes sociais do cantor e da banda, a família do artista diz que neste momento ele encontra-se em tratamento contra a doença na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Jhean foi internado quinta, hoje seguiu pra UTI pra ser bem cuidado por lá. Pra quem não sabe, ele testou positivo para a COVID. Ficou sendo cuidado em casa, mas quinta, devido à baixa saturação, foi pro hospital. Os exames dele são super positivos. Só o pulmão do nosso cantor que está cansado, precisando de cuidados mais intensos. Quem o conhece sabe que ele é super discreto. Ele nem quis em momento algum postar algo por aqui. Mas, o momento agora pede a união de todos”, diz Bruna Barcelos, mulher de Jhean, que pediu orações dos fãs pelo cantor.