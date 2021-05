Val Marchiori divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 14:04

Val Marchiori deu um close erradíssimo neste fim de semana. A socialite fez questão de compartilhar com seus seguidores, no Instagram, que estava aglomerando em uma festa. Sem máscara ou distanciamento social, Val publicou vídeos do evento, que reuniu diversas pessoas que também não seguiram as normas das autoridades de saúde.

Em resumo, além de desrespeitar as indicações de não aglomerar e se cuidar fazendo o uso de máscara de proteção e do distanciamento social, Val ainda incentivou seus seguidores, mesmo que indiretamente, a seguir seus passos como se não houvesse pandemia e quase 450 mil mortos pela Covid-19 no país. Vai ver todo mundo da festa já está vacinado e a gente não está sabendo, né?

