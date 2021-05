Manu Gavassi vive affair com Jullio Reis Reprodução Instagram

Publicado 25/05/2021 05:00

Solteira desde o fim do namoro com Igor Carvalho, Manu Gavassi fez a fila andar. A cantora e ex-BBB atualmente vive um affair com o modelo Jullio Reis. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao novo casal da praça. Segundo fontes desta coluna de seis leitores, os dois estão se conhecendo melhor e a família do rapaz, inclusive, já segue Manu nas redes sociais, o que indica que a relação aos poucos vem caminhando para algo mais sério.



Julio é modelo e contratado de uma das maiores agências do país, a Mega Model Brasil. No Instagram, o rapaz coleciona pouco mais de 10 mil seguidores e costuma compartilhar sempre alguns de seus ensaios de trabalho. Em um deles, aparece só de sunga branca e sensualizando.



Esta colunista anunciou, em julho do ano passado, com exclusividade, o fim do relacionamento de Manu Gavassi e Igor Carvalho. Eles começaram a namorar no período em que a cantora ainda estava confinada no 'BBB20'. Quando entrou no reality, Manu já vinha se relacionando com Igor desde a virada de ano de 2019 para 2020, mas sem compromisso sério. Foi durante sua participação no programa que a cantora pediu o rapaz em namoro. Mas acabou que a relação não durou muito após a saída de Manu do 'BBB'.