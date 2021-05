Polidoro Junior e a nova namorada, Jessica Rosa Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 05:00 | Atualizado 25/05/2021 06:03

Ex-affair de Jojo Todynho, o jogador Polidoro Junior - zagueiro do São Caetano, fez a fila andar. Depois de um romance relâmpago com a funkeira, que terminou tudo após ser procurada por outras mulheres que afirmaram estar tendo uma relação com o rapaz ao mesmo tempo que ela, Polidoro agora está namorando a bancária Jessica Rosa, de 29 anos. Os dois estão juntos há cerca de um mês e se conheceram pelo Instagram.