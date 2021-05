Bruno Diegues Isis Lacombe

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 05:00

O próximo single de Bruno Diegues, que sai nesta quinta-feira (27), traz uma mistura inusitada. É uma nova leitura do hit de Raul Seixas, 'Maluco Beleza', em uma versão cheia de alto astral em ritmo de samba. A música faz parte do novo projeto do artista gravado com a banda SambaFunkSoul, ao vivo, em Paraisópolis. "Essa música é um clássico. É um rock, mas eu enxergo muita conexão com o universo do samba. 'Maluco Beleza' me traz a sensação de um estado de espírito que eu encontro nas rodas de sambas, nos churrascos, aquele estado mais à vontade, descontraído", diz o cantor.