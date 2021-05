Priscila Santos Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 02:00

A influenciadora digital e empresária, Priscila Santos, dona da empresa de leilão e reboque de veículos Rebocar, revelou nesta segunda (24), que vem sofrendo uma série de ameaças de nomes influentes do setor no Rio de Janeiro.



“Desde que comecei a atuar no Rio já enfrentei muitas perseguições, coações, ameaças. A gente só apanha, mas tem uma hora que a gente cansa”, diz. Desabafando para seus mais de 300 mil seguidores, no Instagram, Priscila afirma que ainda há muito preconceito no segmento.



“Não aceitam o fato de eu ser mulher, ser negra, ter vindo de outro estado, em um ramo totalmente machista”, disse ela, que nasceu e foi criada no Espírito Santo. “Mas vão ter que aceitar. Se começamos a incomodar, é sinal de que estamos no caminho certo. Não há vitória sem luta”, garante.