Nicolas Pratese visita placa da Rua de Paulo Gustavo em Niterói Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 20:06 | Atualizado 25/05/2021 06:08

Nicolas Prattes aproveitou a tarde desta segunda-feira (24) para visitar a placa da Rua Ator Paulo Gustavo, Icaraí, na Zona Sul de Niterói, Região Metropolitana do Rio. A visita do ator ao local foi para homenagear o saudoso humorista que faleceu no último dia 4, após não resistir às complicações causadas pelo novo coronavírus.

"Sou de Niterói, nascido 4 de maio. Seguirei sorrindo e resistindo", escreveu Nicolas na legenda da foto em que aparece ao lado da placa da rua, que foi rebatizada com o nome de Paulo Gustavo. Antes, a via se chamava Rua Coronel Moreira César.