Forrozeiro é aprovado em pós-doutorado em Portugal Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 02:00

Campeão do Superstar, reality show musical da TV Globo, em 2016, com a banda Fulô de Mandacaru, o pernambucano de Caruaru, Armando Dantas, também conhecido como Armandinho do Acordeon, foi aprovado no pós-doutorado em educação na Universidade do Porto, em Portugal.

Com o doutorado concluído há menos de um ano na Universidade Federal da Paraíba, Armandinho comemorou a aprovação na seleção da instituição lusitana. “Estou muito feliz com a aprovação para o PhD em Portugal. Será uma maravilhosa oportunidade para ampliar nossas pesquisas no âmbito das políticas educacionais e contribuir com a educação brasileira a partir das experiências européias”, revelou.



Formado em pedagogia e em educação física, além de especialização em didática do ensino superior, Armando foi gestor do Sport Recife e atuou na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e na Secretaria de Educação de Pernambuco. Ele é servidor efetivo do Governo do Estado de Pernambuco desde 2010.