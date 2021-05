Carlinhos Maia Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 13:26 | Atualizado 25/05/2021 13:28

Carlinhos Maia é um dos maiores influenciadores do Brasil, atualmente com 22 milhões de seguidores no Instagram. O humorista, de 29 anos, tem seus stories na plataforma como o segundo mais visto do planeta. Recentemente, ele surpreendeu seu contratante ao vender R$ 3 milhões em menos de 24h com um 'arraste para cima'.

Faturando alto, o alagoano já chegou a atingir a marca de 2 bilhões de impressões nos conteúdos de sua conta no Instagram. Em 2018, mostrou seu poder e desbancou até Beyoncé ao superar os números de visualizações da cantora nos stories.

Publicidade

Esse é só mais um marco da carreira do influenciador. Ele já chegou a faturar R$ 6 milhões em uma campanha publicitária.