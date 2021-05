Rafael Cardoso doa caminhão de alimentos orgânicos cultivados em sua fazenda Reprodução Instagram

Neste fim de semana, o ator Rafael Cardoso esteve em uma ação solidaria em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para ajudar famílias necessitadas com doações de cestas básicas de alimentos. Atualmente no ar em 'Salve-se quem puder', da TV, Rafael Cardoso dou um caminhão de alimentos orgânicos cultivados na sua fazenda Casulo, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro.

Estes alimentos foram doados para uma rede de apoio e solidariedade que vem se formado em todo o país, como o projeto 'Florescer em Cristo', do grupo G10 Favelas, e para a Comunidade Católica (CEFAS), que também recebeu uma parte destes alimentos orgânicos.

Rafael Cardoso já produz há um tempo e fornecia a restaurantes cariocas os seus produtos, sendo que agora ele investe na entrega de cestas de alimentos a consumidores diretos, trabalho que ele mesmo já fez. Alimentos orgânicos são livres de aditivos químicos, no caso, os agrotóxicos.. O ator, que está longe dos estúdios de gravação, tem se dedicado ao plantio de alimentos orgânicos de sua fazenda, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Rafael Cardoso pode ser visto no ar em 4 reprises de novelas da Globo: 'A Vida da Gente', 'Salve-se Quem Puder', 'Império' e 'Ti-ti-ti'.